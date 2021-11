Conclusa la stagione estiva, nonostante le incertezze degli ultimi due anni, Atelier Vacanze ha raggiunto risultati positivi. “Gli obiettivi prefissati e raggiunti per il Mare Italia sono stati la crescita in termini di fatturato e la completa occupazione dei Villaggi AtelierClub, il prodotto esclusivo di Atelier Vacanze” commenta il ceo, Federica Amato (nella foto).

Soddisfatto del risultato ottenuto, Atelier Vacanze guarda al 2022 con progetti chiari e definiti. La crescita degli investimenti riguarderà, in particolare, l’ampliamento del prodotto Club.

“Atelier Vacanze - continua Amato - aspettava da tempo la notizia della riapertura del Mar Rosso e nello specifico di Sharm El Sheikh, gia presente nella programmazione. Una destinazione che ha portato ottimi risultati fino a marzo2020”.

Sono già aperte le vendite per le festività natalizie, con un ventaglio di strutture selezionate. Ma la grande novità sulla quale Atelier Vacanze sta lavorando già da tempo è l’AtelierClub in Egitto , operativo a partire dalla primavera del 2022. “Entusiasti del progetto, si lavora per offrire un prodotto di qualità”.



Il dialogo con i network

La crescita dell’azienda e del prodotto ha favorito l’instaurarsi di ottimi rapporti commerciali con i maggiori network italiani, “fattore importante che ha permesso di essere sempre più presente su tutto il territorio nazionale. Tutto questo è possibile grazie ad un lavoro importante che l’azienda ha svolto e cha ha permesso negli ultimi anni di rafforzare il proprio organico puntando su figure di esperienza”.



Grazie a tutti questi elementi, il tour operator ripone fiducia nel prossimo futuro e in una veloce ripresa del settore, prevedendo che il 2022 sarà una stagione "ricca di novità e soddisfazioni".