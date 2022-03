Malgrado la difficile congiuntura politica internazionale, gli operatori continuano a credere nell’estate e si concentrano sulle strutture a marchio proprio.

Un esempio è quello di Atelier Vacanze, che per la prossima stagione punta sulla commercializzazione di alcuni Club brandizzati Atelier.

“L’impegno massimo – conferma il ceo, Federica Amato (nella foto) - si concentra nella vendita e nella commercializzazione dei tre club a marchio Atelier: l’Atelier Club Cilento Resort Velia a Casalvelino, l’Atelier Club Baia della Rocchetta a Briatico Tropea e, novità assoluta 2022, l’Atelier Club Concorde el Salam di Sharm el Sheikh. Molto richiesti sono anche i nostri nove Atelier Premium in Italia ed i tre a Sharm el Sheikh, dove proponiamo villaggi di grande affidabilità a tariffe altamente competitive. Anche Ischia e Croazia sono due destinazioni sulle quali puntiamo molto e che completano la nostra programmazione”.



La domanda e l'offerta

Federica Amato sottolinea comunque per quest’anno la centralità del Mare Italia, anche se cresce l’interesse per le mete estere. “Sicuramente il Mare Italia rimane una delle destinazioni più richieste, ma la domanda per il medio raggio sta aumentando. L’Egitto e Sharm el Sheikh in particolar modo, saranno destinazioni sulle quali puntare molto. Già in questi mesi si nota l’aumento di domanda per la stagione estiva e particolare attenzione verrà posta anche sul Mediterraneo”.

La novità rilevante per la stagione 2022 sarà il Concorde El Salam di Sharks Bay, il nuovo Atelier Club italiano scelto come punta di diamante per la programmazione Egitto 2022.

“Fin da subito abbiamo ottenuto una risposta importante da parte delle agenzie di viaggi – conferma la manager -, sia in termini di richieste che di prenotazioni effettuate. Il villaggio, a soli 400 metri dal centro di Soho Square è stato molto apprezzato dalle adv. Dispone di tre piscine, una infinity pool, centro Spa, centro diving e un’ampia zona giochi per bambini. In programma anche ristorazione e animazione italiane targata Atelier Vacanze” .





Le previsioni

Le recenti vicissitudini geopolitiche impongono la massima cautela nelle previsioni. Tuttavia, “Considerando il trend positivo delle ultime settimane, prevediamo un forte incremento delle prenotazioni già in questi primi mesi e per questo motivo non ci resta che proporre al mercato fin da subito tariffe interessanti senza dover apportare continue variazioni di prezzo. Abbiamo rimodulato il pricing rendendolo più vantaggioso in questa fase iniziale, in modo da favorire realmente il viaggiatore che prenota in anticipo e per accompagnare la domanda che in questo momento inizia a crescere”.

I.C.