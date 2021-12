Boscolo Tours, i fam trip ripartono dalla Giordania

Ripartono dalla Giordania le iniziative dedicate al trade di Boscolo Tours. Dal 10 al 14 dicembre un gruppo selezionato di agenti di viaggi prenderà parte a un tour di formazione e approfondimento - organizzato in collaborazione con Jordan Tourism Board e Royal Jordanian - alla volta di Amman, Petra, Wadi Rum e Mar Morto.

E proprio la Giordania si conferma al top delle preferenze dei clienti dell’operatore per i viaggi di fine anno. Ma tra i best seller si trovano anche i tour in Spagna e Portogallo e itinerari come Basilea, Alsazia e Friburgo, o il Capodanno nella Ville Lumière.



In Italia le scelte di viaggio seguono un trend già confermato in estate: Costiera Amalfitana e Sicilia, Napoli e i suoi presepi, ma anche l’Umbria, Matera e la Basilicata.