Boscolo Tours scommette su early booking e agenzie per la ripartenza

Boscolo Tours punta sulle agenzie per la ripartenza. Dopo aver lanciato 20 cataloghi monografici, l’operatore guarda con fiducia alla ripresa nel 2022, incentivando le prenotazioni anticipate in adv. Parte oggi infatti la campagna Prenota Prima, riservata a tutte le prenotazioni sui viaggi guidati proposti dall’operatore con partenze dal 14 febbraio al 31 ottobre.



La campagna si chiuderà il 31 marzo e prevede uno sconto di 200 euro a coppia per tutti i clienti che abbiano già viaggiato almeno una volta con Boscolo dal primo gennaio 2018, mentre per i nuovi clienti lo sconto previsto è di 100 euro a coppia.



Per chi viaggia in singola si conferma la riduzione di 100 o 50 euro rispettivamente, in base allo stesso criterio.