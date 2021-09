Boscolo: autunno di scoperta con i viaggi guidati fra Italia ed Europa

Boscolo ha messo a punto un fitto calendario di viaggi guidati in Italia e in Europa per scoprire il meglio dell’autunno.

L’operatore propone itinerari italiani, dalle Langhe al Lago Maggiore con il treno storico delle Centovalli che, come il Trenino Rosso del Bernina – altra proposta di tour - riscopre i paesaggi regionali più antichi. E ancora la Tuscia, la Val d’Orcia ma anche il Trentino o il Friuli. Le proposte hanno una durata da 4 a 7 giorni e sono tutte accompagnate dai tour manager Boscolo.



Parallelamente al prodotto Italia, Boscolo propone anche il foliage in Europa, con viaggi fino a sette giorni che prevedono partenze da tutta Italia. All’Europa della tradizione, con ad esempio il tour tra i castelli della Loira e Chartres, si affiancano highlight e sentieri meno battuti in Svizzera, Baviera, Salisburgo e Hallstatt, Bordeaux e Périgueux, Slovenia. Anche in questo caso tutti i tour sono accompagnati e vengono proposti a quote concorrenziali.



Infine, partenze speciali da Roma e Milano con accompagnatore e collegamenti da tutto il territorio nazionale per i tour da 5 a 7 giorni verso Nord, tra Oslo e Bergen o tra Helsinki e Hameenlinna, con un’esperienza di trekking. Virando a sud, si passa in Portogallo tra Oporto e la Valle del Douro o ancora, per i viaggiatori gourmant, la fiesta del los mariscos in Galizia.