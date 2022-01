Boscolo rilancia sulle Canarie: al via i tour di scoperta

Boscolo fa rotta sulle Canarie. All’interno della monografia dedicata alla Spagna spiccano tre tour dagli 8 agli 11 giorni propongono il meglio delle isole. La scelta degli abbinamenti tra Tenerife e Lanzarote o Lanzarote e Gran Canaria, entrambi di 8 giorni, si articola in un percorso più completo nel Gran Tour di 11 giorni, che comprende anche Gran Canaria.

I travel designer di Boscolo hanno studiato percorsi fra paesaggi incantevoli, siti archeologici millenari, architetture coloniali e testimonianze contemporanee.

In ogni tour si alternano esperienze di taglio naturalistico, visite di centri storici e scoperta di siti archeologici testimoni di culture aborigene lontane, come quello di Cueva Pintada a Gran Canaria.

Tutte tappe di grande interesse, che si associano alla vosota dei patrimoni Unesco del centro storico di San Cristobal de la Laguna o del paesaggio giurassico di Risco Caldo. Non mancano momenti dedicati al relax in spiaggia e all’enogastronomia.



Le prime partenze sono state organizzate per febbraio, con un calendario che propone almeno due date al mese per tutto l’anno per ciascun tour, proposto grazie al clima mite anche fuori dalla classica stagione maggio-settembre.

Per entrare alle Canarie attualmente è sufficiente compilare il modulo sanitario e presentare certificato vaccinale completo o di avvenuta guarigione oppure test antigenico 48 ore o Pcr a 72 ore dall’ingresso. Per il rientro in Italia è previsto il test di controllo 24 o 48 ore prima del volo di ritorno.