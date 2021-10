di Isabella Cattoni

Un progetto ambizioso, che ha l’obiettivo di fare di Th Resorts un “player globale in tutti i segmenti del mercato”, come sottolineato dall’a.d. Giuliano Gaiba durante la presentazione del nuovo piano di sviluppo a 5 anni avvenuto in fiera a Rimini.

Quello che oggi è Th Group avrà anche nel tour operating, accanto alla consolidata attività sul fronte dell’hotellerie, un punto di forza e lo sviluppo programmato è imponente, visto che le previsioni sono di passare dai 110 milioni di euro totali fatturati nel 2019 ai 400 milioni di euro complessivamente previsti entro 5 anni.



Il progetto fa perno su Baobab, il nuovo marchio generalista che affiancherà Markando, dedicato al tailor made. Alla guida della business unit di Baobab Alessandro Gandola (nella foto), un nome molto noto al mercato turistico, che ha fatto la storia di Margò lavorando al fianco di Giuliano Gaiba in Eden Viaggi.



Entrato in Th Group, Gandola ha progetti importanti, a cominciare dalla creazione di una squadra di professionisti come Silvana Zanini, Silvia Dichirico e Francesco Montrone.

“L’obiettivo di Baobab – spiega Gandola a margine della conferenza di presentazione del brand avvenuta a TTG Travel Experience – è quello di aprirsi a nuove fasce di mercato, proponendo prodotti di qualità su destinazioni raggiungibili con collegamenti charter o di linea. Partiremo con l’Egitto, aprendo le prenotazioni su Sharm El Sheikh e Marsa Alam per Natale e Capodanno da novembre. Proseguiremo con Canarie, Baleari e Grecia. Su ogni destinazione miriamo a proporre la migliore offerta disponibile sul mercato, a cominciare proprio dall’Egitto, per il quale sono in arrivo grandi novità”.



La squadra di Gandola sta già guardando avanti e punta ad allargare il raggio d’azione alle destinazioni long haul. “Maldive e Repubblica Dominicana, in onore ai corridoi già definiti, ma anche Caraibi in generale, sempre con la massima attenzione al prodotto”. Un prodotto che secondo Gandola, anche in questo momento e malgrado l’aggressività di altri mercati che si sono mossi in anticipo rispetto al nostro, non è difficile da reperire. “Abbiamo avuto la possibilità di inserire prodotti di grande appeal, grazie ai contatti con operatori locali che si sono dimostrati molto disponibili a stringere partnership con un operatore solido come Th Group”. A breve seguiranno nuove notizie, a cominciare dalla proposta commerciale per le adv, che sarà trasversale a tutti i brand di Tg Group.

In un momento difficile, il firmamento del tour operating ha una nuova stella, segnale di una ritrovata fiducia nel futuro.