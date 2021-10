di Isabella Cattoni

Th Resorts pensa in grande. A TTG Travel Experience l’operatore battezza Baobab, il nuovo marchio di tour operating dal taglio generalista che si affianca agli altri brand sotto il cappello di Th Group: Th Resorts e Touring Club, prodotto primary, Markando, tour operator dedicato ai viaggi tailor made e Baobab, t.o. generalista.

“Al decollo un progetto importante, ben strutturato, che intende dare vita a un nuovo player globale in tutti i segmenti – spiega l’a.d. Giuliano Gaiba (nella foto durante la presentazione in fiera con il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista) -. Se in periodo pre Covid-19 Th Resorts generava un fatturato pari a circa 110 milioni di euro, il piano quinquennale che abbiamo messo a punto prevede di raggiungere il traguardo dei 400 milioni di euro”.

Numeri ambiziosi, che il manager intende raggiungere facendo perno anche sulla business unit Baobab capitanata da Alessandro Gandola.



“Ci muoveremo lungo alcune direttrici di sviluppo, concentrandoci innanzitutto sullo sviluppo alberghiero. Attualmente Th Resorts conta 32 strutture, ma l’obiettivo a 5 anni è quello di arrivare a 60 hotel, in grado di generare ricavi pari a 200 milioni. Il resto arriverà dalle altre business unit, a cominciare da Baobab”.



Un tour operator “generalista – precisa Gandola – che intende allargarsi a nuovi mercati. Si comincia dall’Egitto: da novembre dovremmo aprire le vendite per Natale e Capodanno su Sharm El Sheikh e Marsa Alam e, a seguire, partiremo con Canarie, Baleari e Grecia. L’ambizione è quella di proporre la migliore offerta sul mercato per queste destinazioni. Il prodotto non manca e i partner locali sono molto interessati a chiudere accordi con un interlocutore solido come Th. Ma non ci fermeremo qui… appoggiandoci alla programmazione charter e linea guardiamo più lontano, a cominciare da Maldive e Repubblica Dominicana”.

Con un sogno nel cassetto, sottolineato dallo stesso Gaiba: “Proporre villaggi nel mondo mantenendo la logica della gestione, che è la caratteristica distintiva di Th Group”.