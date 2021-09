Gandola entra nella squadra TH Resorts

di Remo Vangelista

Arriva da una scuola di assoluto livello. Si definisce uno degli ultimi allievi di Franco Rosso. Alessandro Gandola, il creatore di Margò, è rimasto ai margini del mercato per poco tempo.

Capace di sviluppare un brand e pilotarlo verso risultati insperati ha colto l’occasione per tornare di nuovo a lavorare al fianco di Giuliano Gaiba.



Qualche settimana fa Gandola si è infilato la maglia TH Resorts ed ora sta lavorando con l’amministratore delegato a un nuovo progetto.



Le ambizioni del gruppo presieduto da Graziano Debellini sono ormai note a tutti e serviva un elemento di un certo spessore per dare forza al progetto tour operating.



Al momento non sono ancora note le linee strategiche del nuovo business plan quinquennale che, secondo le intenzioni, dovrebbe proiettare il gruppo verso un giro d’affari vicino a 400 milioni di euro.