TH si rafforza negli urban resort con una new entry a Roma

TH Group entra nel cuore di Roma con una nuova struttura in gestione per il brand TH Resorts: il TH Roma Carpegna Palace Domus Mariae. La sfida, spiega il presidente di TH Resorts Graziano Debellini, è “proporre in una grande città d’arte gli stessi principi dei nostri villaggi: grandi spazi a disposizione, possibilità di attività a carattere resortistico e sportivo”.

Ideale per leisure e business

La struttura, in via Aurelia 481, è un 4 stelle superior di proprietà dell’Azione cattolica, un grandioso edificio storico di ispirazione rinascimentale con 203 camere immerse nel parco privato di Villa Carpegna. A 3 km da Piazza San Pietro l’hotel è dotato di diverse sale meeting e una per convegni da 550 persone, due ristoranti e un bar ricavato nel chiostro con spazio esterno, una grande palestra, un ampio parcheggio e una chiesetta privata a tre navate, dove già adesso ogni domenica si celebra la messa.



“La Domus Mariae - spiega il nuovo presidente di Ac Giuseppe Notarstefano - è per l'Azione cattolica un luogo a cui è legata la storia e l'impegno di tante laiche e laici di AC, a partire dalla figura di Armida Barelli, che sarà presto beatificata. Dopo importanti lavori di ristrutturazione l'associazione affida la valorizzazione della struttura al gruppo TH Resorts con cui per valori e visione vi è un'importante sinergia”. Il contratto di gestione di TH sarà di 15 anni.