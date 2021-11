di Isabella Cattoni

Un nuovo operatore generalista che si affaccia sul mercato turistico in una fase ancora delicata e tanti progetti da realizzare grazie al sostegno di Th Group: Alessandro Gandola (nella foto), alla guida di Baobab, traccia una prima analisi delle prospettive future dopo il lancio del t.o. di casa Th Resorts avvenuto durante l’ultima edizione di TTG Travel Experience. A cominciare dall’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che proroga al 15 dicembre la validità delle liste e della quarantena per chi proviene dai Paesi extra Ue.

Necessario riaprire

“Tutta la travel industry, noi compresi, aspettavamo un provvedimento che alleggerisse i protocolli sanitari, un allentamento di alcune misure, mentre le linee ministeriali sottintendono ancora troppa prudenza – commenta il manager -. Con vaccinazioni e Green pass ci aspettavamo decisioni diverse; con rammarico constatiamo che si continua a infierire su un comparto già pesantemente penalizzato dalla pandemia. Siamo convinti sia necessario trovare un giusto compromesso tra la tutela della salute e il diritto di viaggiare in sicurezza”.



C'è voglia di viaggiare

Questo anche alla luce del fatto che “gli italiani hanno tanta voglia di tornare a viaggiare, ce lo dicono molte agenzie e network che stanno registrando una fortissima domanda per le prime destinazioni aperte, soprattutto verso Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Proprio su queste destinazioni Baobab è riuscito a costruire un’ottima programmazione, grazie a relazioni e rapporti consolidati da più di vent’anni e questo ci consentirà il 15 di novembre di aprire le vendite già per le partenze dell’alta stagione di Natale, Capodanno ed Epifania”.



La programmazione

Baobab è riuscito a mettere a punto la programmazione malgrado la concorrenza straniera degli altri mercati, Russia, Est Europa ma anche Nord Europa, stia premendo e abbia sottratto ampi spazi proprio al mercato italiano. Questo vale soprattutto per l’Egitto, ma anche per le Canarie e le Maldive. Stiamo arrivando troppo tardi e si fa fatica a trovare camere. Baobab tuttavia, grazie alla credibilità del suo team, è riuscito a ritagliarsi comunque degli spazi importanti, segno che in fin dei conti il mondo del turismo è fatto in ogni caso di persone che sanno riconoscere e apprezzare la serietà e l’affidabilità nel lungo termine dei propri interlocutori Di questo siamo molto contenti, perché ci permetterà di cogliere da subito la grande opportunità che questa fase di ripartenza sta offrendo al settore”.