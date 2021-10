Mentre il mercato cerca di ripartire per l’inverno, Club Med guarda già alla prossima estate. Il prossimo 12 ottobre l’operatore aprirà infatti vendite per la summer 2022, incentivando il booking con tre giorni di offerte speciali rivolte principalmente alle famiglie.

Tre in particolare le novità di punta della programmazione estiva: il nuovo Club Med Magna Marbella, la Plantation d’Albion e il Club Med Seychelles.



Le novità

Il primo resort segna il ritorno del Med in Spagna dopo 20 anni. La struttura è immersa in 14 ettari di lussureggianti giardini e dispone cinque piscine (che includono un parco acquatico per famiglie e una zona Zen riservata agli adulti), due ristoranti - Suenos e Tierra Gourmet Lounge - e tre bar dove assaporare cibi e bevande locali. Il resort offre anche assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni e un family Fun Zone con giochi d’acqua, un parco giochi, mini-golf e una zipline.



La Plantation d’Albion, primo resort della gamma Club Med Exclusive Collection, nell’isola di Mauritius, si presenterà in una vesta completamente rinnovata. Un’oasi dedicata allo ‘slow living’ per ritrovare l’equilibrio con i propri ritmi naturali. Offrirà infatti sessioni di meditazione della Scuola di Yoga byHeberson. E ancora finger food sulla spiaggia e una piscina a sfioro, con vista sull’oceano.



Il Club Med Seychelles garantirà invece un’avventura eco-chic sull’isola privata di Sainte Anne. Nel resort le famiglie potranno unire il divertimento alle attività ‘green’ e alloggiare in accomodation lussuose con vista mare e piscina privata.



Non mancheranno poi le Maldive, dove Club Med è presente con il Resort di Kani e le Ville di Finolhu; la Sicilia, con il Club Med Cefalù; e le Antille.