Il lusso di Club Med: boom di richieste per le strutture Exclusive Collection

Un momento che gli italiani aspettano da tanto, troppo tempo e che Club Med saluta con un sospiro di sollievo. Dopo quasi due anni senza poter viaggiare oltreoceano i tanto sospirati corridoi turistici sono arrivati e l’operatore è pronto ad accogliere una clientela che, nel secondo semestre di quest’anno, ha già fatto registrare un incremento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2020.

“Non ci siamo mai fermati - racconta Eyal Amzallag, Managing Director di Sud Europa, Medio Oriente e Mercati Emergenti -, in particolare abbiamo lavorato sulla gamma Club Med Exclusive Collection, in linea con la nostra strategia di upscaling, con l’apertura di un resort alle Seychelles e il rinnovamento di La Plantation d’Albion, pioniere della gamma Exclusive Collection. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti in sicurezza con tante novità e il nostro protocollo Insieme in Sicurezza”.



Le mete più gettonate

Le destinazioni più prenotate per il quarto trimestre del 2021 sono Maldive, Seychelles e Repubblica Dominicana e il peso della gamma Club Med Exclusive Collection cresce del 15% rispetto al 2019, fino a rappresentare il 30% delle vendite complessive.



Un fenomeno che, secondo Amzallag, si può spiegare con la diversa sensibilità della clientela post Covid: “Il desiderio di privacy è cresciuto - sottolinea il manager - e si cercano strutture con ampi spazi dove respirare la libertà”. Un’esigenza che le strutture di Club Med Exclusive Collection soddisfano al meglio: “Nelle Seychelles, ad esempio, Villa Robinson ospita fino a 6 persone su una superficie di 323mq con 3 camere, 3 bagni e un’ampia zona living, oltre a spazi esterni con terrazzo e veranda e piscina privata”.



I resort nelle mete aperte

Club Med Seychelles è stato inaugurato lo scorso marzo dopo una ristrutturazione per la quale l’operatore ha investito qualcosa come 70 milioni di euro. Alle Maldive, invece, l’operatore ha due resort: Kani, con spazio Exclusive Collection e palafitte sull’acqua, e le Ville di Finolhu con piscina privata e un maggiordomo personale.



Tra le destinazioni aperte grazie ai corridoi anche la Repubblica Dominicana, dove Club Med propone, nella parte Nord, Club Med Michès Playa Esmeralda, composto da 4 boutique resort adatti a ogni esigenza dei clienti, dalle coppie alle famiglie.



Infine a Mauritius i resort dell’operatore sono tre: Club Med La Pointe aux Canonniers, rinnovato nel 2019, Club Med La Plantation d’Albion, primo Club Med Exclusive Collection, tempio per il benessere di corpo e mente, appena rinnovato e le Ville d’Albion.