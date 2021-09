Club Med punta il mirino sul Sud Est Asiatico. L’operatore francese che fa capo al gruppo Fosun inizia a progettare il post-pandemia, guardando con particolare interesse a Indonesia, Thailandia e Vietnam.

Secondo quanto riferisce in un’intervista al South China Morning Post Jean Charles Fortoul, chief executive Asia Pacific resorts di Club Med, l’azienda, avrebbe identificato nei tre Paesi “mercati ben posizionati” per sfruttare il rimbalzo della domanda e sarebbe già “alla ricerca di investitori e partner per sfruttare il potenziale di queste destinazioni”.



Solidità

Una mossa che sarebbe possibile grazie alla solidità finanziaria pre-pandemica del Med. “Siamo entrati nella pandemia con una forte posizione economica e siamo ben posizionati per un rimbalzo rapido, decisivo e di grande impatto”, ha dichirato Fortoul, che non nasconde un generale ottimismo. “Siamo decisamente ottimisti sulla ripresa del settore, in particolare con l’adiozione di corridoi vaccinali e bolle, in vista della riapertura dei Paesi”.