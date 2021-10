Club Med torna in Spagna: aprono oggi le vendite per Magna Marbella

Dopo due decenni di assenza dalla destinazione, Club Med torna in Spagna con il Magna Marbella. Le vendite prendono il via oggi, con 72 giorni (fino al 14 ottobre) di offerte limitate con prezzi speciali per tutte le date e tutti i resort. E ancora, cancellazione gratuita a 45 giorni dalla partenza e rimborso per chi non potrà viaggiare per cause di forza maggiore, oltre al soggiorno gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Tra le novità dell’estate del tour operator anche il rinnovamento de La Plantation d’Albion e il debutto nella stagione calda del Club Med Seychelles.



Eyal Amzallag, managing director Sud Europa, Medio Oriente e mercati emergenti, commenta: “Dopo più di vent'anni, siamo davvero orgogliosi di tornare in Spagna. La Spagna come destinazione ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di Club Med poiché il primo Club Med ha aperto le sue porte nel 1950 ad Alcúdia”. E aggiunge: “Club Med Magna Marbella è un prodotto unico per le famiglie dei millennials, il miglior parco giochi per loro”.