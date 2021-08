Ibiza Project: “Ibiza e Formentera sono destinazioni sicure”

“Ibiza e Formentera sono destinazioni sicure. La situazione sanitaria è costantemente monitorata. Come in Italia, anche qui sono in vigore norme chiare che hanno l’obiettivo di tutelare i turisti e, nello stesso tempo, permettere loro di vivere una vacanza serena”. Lara Corsinovi e Marco Dadone, cofounder della Ibiza Project (nella foto), fanno chiarezza sulle misure in vigore sulle due destinazioni.

A oggi, spiega la Dmc italiana che si occupa di incoming su misura nelle due isole, per entrare in Spagna è necessario presentare il certificato di vaccinazione completa o un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel Paese o un certificato di guarigione dal Coronavirus non antecedente i 180 giorni.



Sia a Ibiza sia a Formentera non è in vigore alcun coprifuoco notturno, ma solamente la chiusura dei locali all’una di notte. Permangono l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, il divieto di feste private e le norme per ristoranti e locali pubblici, che limitano il numero di persone che possono stare sedute allo stesso tavolo. Le discoteche sono chiuse, ma alcuni locali organizzano dinner show con dj set offrendo così la possibilità di assistere a spettacoli dal vivo, nel rispetto delle regole. “Se si osservano le misure previste - precisano Corsinovi e Dadone -, si può godere davvero di un’estate all’insegna del sole e del mare e di tutte le bellezze naturalistiche che queste due meravigliose isole sono in grado di offrire, in piena sicurezza. È quello che ci stanno raccontando i nostri ospiti, che riferiscono di sentirsi al sicuro, perché vedono rispettate le regole e al termine del soggiorno lasciano le isole pienamente soddisfatti della vacanza”.



Quest’anno, precisano dalla Dmc, Ibiza e Formentera si presentano con un’offerta più ampia e diversificata, non legata solamente al divertimento. Si spazia dai percorsi naturalistici di trekking e hiking alle proposte gastronomiche, con itinerari ad hoc per piccoli gruppi.