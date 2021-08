Formentera, stretta anti-Covid: stop a feste e assembramenti nelle case vacanza

Stop alle feste nelle case vacanza per limitare i contagi. Il Consiglio Insulare di Formentera ha introdotto una clausola nei contratti delle locazioni turistiche, che impone ai proprietari di rispettare le restrizioni antiCovid vigenti e vieta agli ospiti le ‘attività moleste’ che violano tali norme.

Di fatto, riporta Hosteltur, il Consiglio obbliga proprietari e ospiti a evitare gli assembramenti e le feste negli alloggi.



Firmando la nuova clausola, al momento della stipula del contratto, i turisti si impegnano a rispettare le regole. In caso contrario, il contratto non potrà essere finalizzato.



La clausola prevede anche la comunicazione, da parte del proprietario, dei dati di tutte le persone che soggiorneranno nell’immobile, per eventuali sanzioni.