Ibiza Project: impennata di richieste per Ibiza e Formentera

Ibiza Project è pronta ad accogliere nuovamente i turisti. La dmc italiana che si occupa di incoming su misura alle isole registra già, su Ibiza e Formentera, i primi incoraggianti segnali per le prenotazioni estive, sia degli individuali che dei gruppi e, per il 2022, anche per quanto riguarda eventi e Mice.



Particolarmente positivi sono i riscontri che arrivano da Ibiza, che per l'estate punta a presentarsi in una chiave inedita, con un'offerta rinnovata, costruita su percorsi alla scoperta del mare e delle bellezze naturalistiche dell'isola e su proposte gastronomiche, con itinerari ad hoc per piccoli gruppi.

"Mai come quest'anno Ibiza e Formentera possono essere vissute in tutta la ricchezza della loro offerta, che non è legata solamente al divertimento - sottolinea Lara Corsinovi, co-founder di Ibiza Project -. Da questo punto di vista, entrambe le isole possono rappresentare, anche per le agenzie di viaggi, un'ottima alternativa al mare Italia da proporre ai propri clienti nell'ottica di una ripartenza che, per essere davvero tale, dovrà necessariamente allargarsi all'intero bacino del Mediterraneo".



Sul fronte dei collegamenti aerei, le principali compagnie che operano su Ibiza hanno annunciato, a partire da giugno, la ripresa delle operazioni da tutti i principali scali italiani. Garantiti sono anche i collegamenti con Formentera, facilmente raggiungibile dal porto di Ibiza in mezz'ora grazie alle frequenze giornaliere delle barche veloci.



Per quanto riguarda la ricettività, tutte le strutture presenti sulle due isole hanno riaperto mettendo a disposizione policy di cancellazione flessibili e annunciando l'intenzione di prolungare la stagione estiva almeno fino alla fine del mese di ottobre. Ibiza, in modo particolare, può contare su un'offerta di soggiorni in villa molto ampia e adatta a target di spesa differenti.



Più in generale, in attesa dell'entrata in vigore del Green Pass europeo, è già possibile entrare in Spagna con l’attestato comprovante il completamento dell'iter di vaccinazione anti-Covid o, in alternativa, con esito negativo del tampone, senza obbligo di quarantena. Sono poi state abolite le limitazioni relative al coprifuoco notturno ed è stato prolungato l'orario di apertura serale di ristoranti e locali.



"Siamo contenti di constatare come tutta la macchina turistica si sia rimessa in moto - aggiunge Marco Dadone, co-founder -. Da parte nostra, siamo pronti a seguire e gestire l'andamento di un booking che, molto probabilmente, sarà fortemente caratterizzato dal last minute, collaborando con fornitori e agenzie nel segno della massima flessibilità e personalizzazione. Anche per questo motivo, abbiamo riconfermato il nostro speciale e richiestissimo servizio Concierge, in modalità tailor made e on demand, grazie al quale le agenzie possono offrire ai propri clienti un'assistenza a 360 gradi con servizi aggiuntivi come la prenotazione del ristorante, di un’escursione personalizzata o del noleggio di una barca".