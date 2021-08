Dopo un 2020 da dimenticare, la Spagna fa segnare una ripresa sul mese di giugno. Sono stati infatti 2,2 milioni i turisti internazionali che, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'hanno scelta come meta per le proprie vacanze non appena sono state ridotte le restrizioni imposte dalla pandemia.

Recuperando terreno

Una crescita del 1000% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (quando i visitatori in arrivo dall'estero furono soltanto 204mila), e una spesa turistica pari a 2,4 milioni di euro.



Si tratta ovviamente di numeri ancora distanti da quelli del 2019 che, come si legge su ansa.it, raccontano di un giugno con 8,8 milioni di stranieri in Spagna su un totale annuo di 83,5 milioni.



Gaia Guarino