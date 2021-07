City break tra Italia e Croazia, arrivano le minicrociere di Msc

Un weekend lungo all’insegna del relax nelle acque del Mediterraneo Orientale. A offrirlo è Msc Crociere, che va incontro alla richiesta imperante di vacanze corte ideando una proposta di city break con minicrociere di 4 notti e 5 giorni alla scoperta di Trieste, Ancona e Dubrovnik, in Croazia. L’imbarco avverrà a Bari il 16 e 30 luglio, di venerdì, e la navigazione sarà a bordo di Msc Splendida.

Una tipologia di prodotto che intercetta quell’ampia porzione di clientela che, secondo gli ultimi dati diffusi da Confturismo, è propensa a non rinunciare alle vacanze, bensì a ridurne la lunghezza. Nell'ultimo mese la percentuale di coloro che hanno deciso di stare via per non più di una settimana è infatti passata dal 51 al 60% degli intervistati, mentre si riducono dal 17 al 12% quelli le cui vacanze saranno dagli 11 ai 14 giorni.