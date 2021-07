Torna in mare Msc Bellissima: da luglio itinerari in Arabia Saudita e nel Mar Rosso

MSC Crociere ha annunciato la ripartenza anche di MSC Bellissima, ottava nave a riprendere a navigare dopo lo stop del settore dovuto alla pandemia. Bellissima a partire dalla fine di luglio e fino alla fine di ottobre, offrirà 21 crociere nel Mar Rosso.

Si tratta della più grande nave da crociera che abbia mai navigato in Mar Rosso e offrirà itinerari di 3 o 4 notti da Gedda verso Safaga con possibilità di escursione a Luxor in Egitto e ad Aqaba, in Giordania, per visitare Petra prima di tornare all’homeport di Gedda.



Attualmente sono già tornate in servizio nel Mar Mediterraneo 5 navi della compagnia (MSC Seaside, MSC Grandiosa, MSC Orchestra, MSC Splendida ed MSC Magnifica) e altre 2 in Nord Europa (MSC Virtuosa ed MSC Seaview).



Ad agosto, dopo MSC Bellissima, toccherà a MSC Seashore, che sarà la nona unità della flotta a riprendere il mare con itinerari settimanali nel Mediterraneo occidentale prima di trasferirsi in novembre a Miami per una stagione nei Caraibi.



A partire dal 2 agosto sarà invece la volta di MSC Meraviglia che riprenderà le crociere nei Caraibi da Miami e dal 18 settembre sarà raggiunta nella regione da MSC Divina, che riprenderà a navigare da Port Canaveral vicino a Orlando in Florida.



"Mentre l'industria del turismo dell'Arabia Saudita cresce progressivamente per i propri visitatori, noi di Msc proponiamo l’esplorazione e la scoperta anche agli ospiti provenienti da tutto il mondo del ricco patrimonio e delle incredibili attrazioni culturali che il territorio ha da offrire – dice Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises -. Con i nostri itinerari estivi in partenza da Gedda a bordo di MSC Bellissima siamo impegnati a servire i vacanzieri locali e internazionali offrendo loro le migliori esperienze di crociera”.



Le crociere estive si aggiungeranno ai già annunciati itinerari invernali 2021/22 di MSC Crociere nel Mar Rosso a partire da novembre, con homeport a Gedda.