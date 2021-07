Msc e Fincantieri: accordo per un nuovo terminal crociere a Miami

La divisione Cruise del Gruppo Msc e Fincantieri hanno concluso un accordo per la costruzione da parte di Fincantieri Infrastructure Florida di un nuovo terminal crociere presso il porto di Miami, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi.

Il nuovo terminal comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36mila viaggiatori ogni giorno. La struttura sarà ultimata entro dicembre 2023.



Il nuovo terminal potrà ospitare le navi da crociera più grandi e a ridotto impatto ambientale della flotta di Msc, tra cui la nuova ammiraglia Msc Seashore, che è attualmente in fase di completamento presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone e farà base su Miami quando entrerà in servizio, entro la fine dell’anno, così come le future navi a lng della compagnia.



Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione Cruises del Gruppo Msc, ha commentato: “Negli ultimi 35 anni il Gruppo Msc è stato un partner importante per l’economia degli Stati Uniti attraverso il nostro ruolo crescente come una delle aziende leader mondiali nel trasporto di container e come operatore di terminal per merci e passeggeri. In questo, Miami è sempre stata un hub chiave e il nuovo terminal Msc nel porto di Miami consolida la nostra presenza in questo importante centro marittimo. Grazie allo stile italiano con cui Fincantieri contribuirà al progetto, il nuovo terminal all’avanguardia diventerà un punto di riferimento a Miami per lo stile e il comfort dedicato ai passeggeri di passaggio. Inoltre, servirà come piattaforma per supportare e sostenere l’espansione della nostra divisione Crociere in tutta la regione e nei Caraibi. Ci consentirà inoltre di dislocare lì alcune delle nostre navi più moderne e ad alte prestazioni sotto il profilo ambientale”.



Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha aggiunto: “Miami è senza dubbio il centro del turismo crocieristico mondiale, oltre ad essere hub ideale per tutta l’area caraibica, ed è perciò la vetrina perfetta per ospitare un’opera che sarà rappresentativa del meglio del made in Italy”.