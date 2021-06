Msc: inizia la costruzione di Euribia, la nuova nave in servizio dal 2023

È iniziata ieri, presso i Chantiers de l’Atlantique di Saint Nazaire, in Francia, la costruzione di Msc Euribia, 22esima nave della flotta Msc Crociere.

La nave entrerà in servizio a giugno del 2023 e sarà la più avanzata della flotta Msc dal punto di vista ambientale, nonché la seconda ad essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl).



“Proprio come l’antica Dea greca che imbrigliava i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari, Msc Euribia padroneggerà l'impiego di tecnologie sostenibili per proteggere e preservare il nostro prezioso ecosistema marino. Questa nave segna una nuova pietra miliare nel nostro viaggio verso le operazioni a impatto zero e testimonia il nostro impegno a promuovere e sviluppare tecnologie ambientali sempre più avanzate - ha spiegato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises -. La nostra famiglia ha una tradizione marinara di oltre 300 anni e per questa ragione cerchiamo sempre di proteggere l'ambiente per salvaguardare il nostro stile di vita e proteggere il pianeta per le generazioni future. Insieme alla nostra prima nave alimentata a Gnl già in costruzione, Msc Euribia ridurrà ulteriormente le emissioni utilizzando la più recente tecnologia disponibile. Sarà una delle navi più performanti al mondo dal punto di vista ambientale”.



I propulsori di Msc Euribia ridurranno le emissioni di Co2 fino al 25% rispetto a quelli alimentati con carburanti standard.