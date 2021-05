L'Elba secondo Napoleon: 160 strutture e prenotazioni in aumento

Sono 160 le strutture che Napoleon propone a chi sceglie l’isola d’Elba come meta per le prossime vacanze. La gamma di sistemazioni in catalogo spazia dagli hotel ai villaggi con animazione, dai residence agli appartamenti, senza dimenticare i camping village e le proposte di glamping per chi, anche in campeggio, non vuole rinunciare ai servizi up level.

”Da qualche settimana – spiega Marco Rosselli, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator (nella foto) – le prenotazioni risultano in netta crescita e, rispetto al passato, notiamo un incremento della durata media dei soggiorni, spesso più lunghi della classica settimana”.



La programmazione

La programmazione comprende tutte le zone più suggestive dell’isola d’Elba, da quelle a vocazione prettamente turistica, come Marina di Campo, Porto Azzurro e Capoliveri, ai borghi meno frequentati, come Rio Marina, Rio nell’Elba e Cavo. Ampia la sezione dedicata a Portoferraio che, oltre ad essere il centro più importante, si trova in prossimità di celebri spiagge, come La Biodola e Capo Bianco.



Un manuale di vendita

“Il catalogo, così come la presentazione dei resort online – prosegue Rosselli – è concepito come un manuale di vendita e utilizza un sistema di icone che consentono anche agli agenti meno esperti sulla destinazione di districarsi agevolmente tra l’elevata quantità di soluzioni disponibili”.



Per ogni proposta sono riportate le distanze dal porto, dal centro abitato più vicino, dal mare e dalla spiaggia. Accanto alla tabella prezzi, inoltre, è possibile identificare le offerte speciali proposte in abbinamento alla struttura: traghetti gratis o scontati, tariffe ad hoc per single o per single con bambini, soggiorni gratuiti per i bambini e advance booking.