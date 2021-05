Napoleon svela i progetti per l'estate 2021

Napoleon Tour Operator, specialista del Mare Italia da 37 anni, torna nelle agenzie con i monografici Isola d’Elba, Mare di Toscana, Sardegna, Corsica e un “best of” per i clienti più esigenti.

Sicura, flessibile, conveniente e affidabile: è la vacanza 2021 firmata Napoleon Tour Operator, brand di riferimento del Mare Italia che quest’anno torna in tutte le agenzie di viaggio con 5 cataloghi cartacei e tante nuove soluzioni per assecondare la voglia di vacanza dei clienti e il loro bisogno di rassicurazione e tranquillità. Ne parliamo con Marco Rosselli, direttore commerciale.

Vacanze sicure e prenotazioni flessibili

“Il nostro primo obiettivo è garantire ai clienti la massima sicurezza prima e durante il viaggio, sollevando le agenzie da ogni tipo di incombenza e responsabilità. Per questo ci siamo affidati a I4T, top player del mondo assicurativo legato al turismo, che ha predisposto per noi una polizza medico, bagaglio e annullamento valida anche in caso di eventi pandemici; la copertura compresa nei pacchetti prevede ad oggi anche una specifica estensione in caso di obbligo di quarantena prima della partenza, con il rimborso delle penali di annullamento, e in corso di viaggio, con il rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’eventuale prolungamento forzato del soggiorno e la necessità di riacquistare un nuovo titolo di viaggio di ritorno. La garanzia annullamento, inoltre, interviene in caso di rinuncia al viaggio per motivi di salute e a fronte di altri eventi che rendono impossibile la partenza: questo permette di prenotare serenamente anche con largo anticipo, approfittando di interessanti offerte promozionali”.



4 cataloghi +1

Napoleon Tour Operator sta già distribuendo i cataloghi estate 2021 nelle agenzie di viaggio con cui collabora in tutto il territorio. “Guardiamo con fiducia al futuro – prosegue Rosselli – e abbiamo deciso di investire, nonostante il periodo”. Si parte con Isola d’Elba, titolo storico che ha inaugurato la programmazione dell’Operatore nel 1983, oggi l’unico catalogo sul mercato che propone anche l’Isola del Giglio e Capraia; si prosegue con Mare di Toscana, ormai da quasi 20 anni best seller del tour operator, Sardegna e Corsica, quest’ultimo lanciato nel 2019 e già punto di riferimento sulla destinazione per tutte le agenzie di viaggio.

“Quello che ci distingue – spiega Rosselli – è l’alta specializzazione sul prodotto: invece che ‘poco di tutto’, abbiamo scelto di elaborare un’offerta ampia, diversificata e di qualità su 4 destinazioni specifiche che conosciamo in modo approfondito e copriamo capillarmente”.



Napoleon: la sistemazione adatta a tutti

“Napoleon è il prodotto ideale in questo momento: proponiamo centinaia di appartamenti e residence, molto apprezzati perché riducono le occasioni di contatto e di incontro tra gli ospiti, affiancati da hotel e villaggi, che continuano a riscontrare l’interesse di molti clienti. Stiamo assistendo anche alla ripresa del glamping, formula di vacanza sostenibile che permette di vivere un soggiorno a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort”. La collezione completa raccolta nei cataloghi Napoleon conta 548 strutture: 302 residence e appartamenti, 226 hotel e villaggi e una ventina di camping village, per un totale di circa 6.000 posti letto al giorno, a cui vanno aggiunte le proposte extra catalogo.



Il valore aggiunto della consulenza Napoleon

La digitalizzazione dei sistemi di prenotazione permette di verificare in tempo reale quotazioni e disponibilità; le agenzie possono inoltre contare su uno staff di circa 40 professionisti operativi dalla sede di Portoferraio, profondi conoscitori del prodotto, pronti a consigliare le soluzioni di vacanza più adatte alle esigenze di ogni cliente.

“In oltre 35 anni di attività – conclude Rosselli – abbiamo fidelizzato i clienti e rafforzato le partnership con i fornitori: nella quasi totalità dei casi i nostri prezzi sono allineati o inferiori a quelli che i clienti pagherebbero prenotando direttamente, soprattutto quando il pacchetto viene costruito con la presenza del traghetto. Nelle nostre quote, però, sono compresi esperienza, assistenza, affidabilità e tutte le assicurazioni necessarie in questo periodo: aspetti che mai come ora sono diventati imprescindibili per vivere una vacanza veramente serena e rilassante”.



www.napoleonviaggi.it

Tel. 0565 917888 – tutti i giorni, orario continuato 9-19:30