Napoleon estende l'iniziativa 'Senza pensieri' fino al 30 giugno

È stata estesa fino al 30 giugno l’iniziativa ‘Senza pensieri’ di Napoleon rivolta alle agenzie di viaggi. La promozione prevede l’offerta gratuita di una copertura assicurativa valida in caso di obbligo di quarantena a integrazione delle polizze medico/bagaglio/annullamento già incluse in tutti i pacchetti del tour operator e valide anche contro gli eventi pandemici.

“Investiamo in una protezione assicurativa completa – commenta Marco Rosselli (nella foto), responsabile commerciale Napoleon Tour Operator – che supera i limiti delle polizze viaggio tradizionali, nell’ottica di dare al cliente la possibilità di prenotare e partire con serenità e in totale sicurezza”.



L’andamento delle vendite intanto fa registrare un predominio di Elba e Toscana con la Sardegna in recupero. “Le sistemazioni più richieste continuano ad essere residence, appartamenti e villaggi”, conclude Rosselli.