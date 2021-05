Napoleon arricchisce la sua Corsica, assicurazione abbinata ai pacchetti

Oltre 90 strutture tra residence, hotel, villaggi e appartamenti. È la Corsica in versione Napoleon Tour Operator, che dedica all’isola che diede i natali a Napoleone una brochure di 150 pagine già disponibile in agenzia e online.

Per una maggiore sicurezza della propria clientela il tour operator ha predisposto un’assicurazione viaggio abbinata a tutti i pacchetti, per consentire di prenotare e partire serenamente, potendo contare sulla migliore garanzia di assistenza durante il soggiorno e sul rimborso delle quote versate in caso di rinuncia alla partenza per malattia o altri imprevisti documentabili. Le coperture contemplano anche gli eventi pandemici, compreso l’eventuale obbligo di quarantena prima della partenza e in corso di viaggio, con pagamento, in quest’ultimo caso, delle spese per il prolungamento del soggiorno e l’acquisto di nuovi biglietti per il rientro.



Un aiuto per le formalità

Uno staff di oltre 40 professionisti, operativi 7 giorni su 7 dalla sede di Portoferraio, è inoltre pronto a fornire indicazioni sempre aggiornate in merito alle formalità sanitarie necessarie per l’espatrio e agli sviluppi relativi al Green Pass Europeo che, a partire da giugno, garantirà la libera circolazione dei cittadini nei Paesi dell’Unione, purché in possesso di certificato di guarigione, di avvenuta vaccinazione o test di negatività.



Residence e case vacanza in primo piano

Grande attenzione è stata riservata al segmento dei residence e delle case vacanza, che permettono di ridurre l’interazione tra gli ospiti e offrono il vantaggio di poter gestire direttamente gli spazi, anche per quanto concerne la sanificazione. Previste inoltre tariffe speciali per i collegamenti da Genova, Savona, Piombino e Livorno, con o senza auto al seguito, abbinate alla possibilità di scegliere liberamente tratta, compagnia e orario, in funzione della disponibilità.