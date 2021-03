Columbus Made in Italy arriva nelle agenzie di viaggi

Columbus, il tour operator guidato da Ivano Zilio (nella foto), si prepara all’estate 2021 con un nuovo brand. Si chiama Columbus Made in Italy e si concentra sul prodotto interno.

Come riporta una nota del tour operator, sono state create 6 aree tematiche: vacanza attiva (cammini, bike tour, sport e avventura), mare e relax (soggiorni e spa), vacanza golosa (esperienze culinarie e gastronomiche), in famiglia (con prodotti in Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna), alla scoperta dell’Italia (tour privati, classici o self drive), ville e dimore. I prodotti sono in esclusiva Columbus e sono costruiti su misura con allotment o vuoto pieno, anche con volato.



Inoltre è in lavorazione un nuovo sito con piattaforma digitale, che sarà presentato a fine aprile.