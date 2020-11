Columbus, svolta digitale per superare il Covid

“Non è il più forte che sopravvive, ma chi si adatta meglio al cambiamento”. Così Ivano Zilio, presidente di Primarete (nella foto), spiega il percorso intrapreso da Columbus t.o. per superare l’emergenza coronavirus.

L’operatore punta sulla digitalizzazione, cercando nuove modalità di fare business. “Il nostro staff – spiega Zilio - sta lavorando al rinnovo completo del sito trasformandolo in un sito esperienziale con le tecniche più moderne di web design. L’altro progetto è di rinnovare il booking engineering, con nuove funzioni e servizi per le agenzie. Siamo convinti che vincerà chi saprà essere sempre presente nella vita delle agenzie e nella mente dei clienti, rispondendo con agilità ai loro bisogni”.



I piani per il dopo Covid

Il t.o. non si è mai fermato, nonostante le difficoltà imposte dal 2020. E ora il mirino è puntato sul futuro. “Siamo fieri di non aver mai chiuso nemmeno in pieno lockdown. I nostri booking sono tutt’ora operativi da Palermo, Padova e Milano. Il nostro obiettivo – aggiunge Zilio - è superare la crisi, avere una capacità di visione nel lungo termine e reinventarci con nuove modalità di business”.



L’obiettivo per il dopo Covid è quello di “essere flessibili, soddisfare i bisogni del nuovo mercato e una visione chiara e coerente di ciò che si vuole offrire”.