Online il nuovo sito Columbus

Da sito tradizionale a sito esperienziale, con la possibilità per le agenzie di generare in automatico il pdf del preventivo e confermare la prenotazione. Debutta oggi il nuovo sito di Columbus: tra le novità anche la possibilità di creare pacchetti land+volo.

In occasione della release del nuovo spazio web, il tour operator ha anche inviato un messaggio alla distribuzione: “Carissimi agenti di viaggio abbiamo bisogno di voi per salvaguardare un brand come Columbus t.o., un’eccellenza nel panorama turistico italiano dal 1956”.



Il tour operator mette a disposizione delle agenzie 3 booking di riferimento con sede a Milano, Padova e Palermo.