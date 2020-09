Columbus annuncia una campagna per agenzie e clienti

Una nuova campagna per avvicinare agenzie di viaggi e clienti con condizioni particolari per il 2021. Columbus annuncia una serie di iniziative in vista dei prossimi mesi per rilanciare i consumi sul fronte del turismo organizzato.

Con una nota, il brand riprende anche lo slogan “L’estate non finisce qua” rilanciato da Primarete. E sottolinea come l’obiettivo, per Columbus, sia recuperare il posizionamento del marchio acquisito a partire dal 1956.



Per quanto riguarda l’estate 2020, Columbus sottolinea l’andamento sicuramente lento ma evidenzia anche la grande voglia di viaggiare da parte della clientela.