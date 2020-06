Un portfolio di destinazioni per ripartire. Columbus tour operator annuncia una serie di new entry nella programmazione, studiate apposta per questo difficile periodo. Tra le nuove mete inserite nei piani ci sono Cipro, l’Armenia, la Georgia, la Bielorussia, la Bulgaria, l’Etiopia e le Repubbliche Baltiche.

Durante il lockdown, sottolinea la nota del tour operator, Columbus ha continuato a lavorare su nuovi progetti e destinazioni, oltre a sostenere le agenzie di viaggi a livello di marketing.