Columbus al lavoro sulla programmazione invernale

Columbus t.o. è al lavoro sulla programmazione invernale, anche se la speranza è che il Governo elimini la quaranena al rientro almeno da qualce Paese extra Ue.

“Stiamo lavorando per l’inverno sulle mete possibili, ma non perdiamo la speranza che il governo tolga l’obbligo di quarantena almeno per una parte dei paesi extra-Ue - commenta il presidente di Primarete Travel Group, Ivano Zilio (nella foto) -. Anche se ogni tipo di previsione per il futuro è impossibile, in casa Columbus Tour Operator la voglia di ripartire non manca. Da qui la selezione di offerta per l’estate, forte di prodotti selezionati del mare Italia”. Qualche segnale intanto giunge anche da Croazia, Irlanda e Grecia.



“Da settembre - prosegue Zilio - punteremo a selezionare una rete di adv per rafforzarci laddove possiamo offrire un vero valore aggiunto. In futuro lavoreremo per supportare i clienti tramite app online, call-center telefonico e un team dedicato di crisis management”.