Soggiorno ‘Covid-Tested’ alle Canarie, grazie a corridoi sicuri a prova di virus. A sperimentare questa modalità di viaggio - sulla scia dell’iniziativa avviata a novembre scorso da Neos sui voli da Milano a Nanchino - è Alpitour, che partirà con il progetto già a marzo.

Test a carico del Gruppo

Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per le Canarie: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia economicamente sia operativamente, che gli ospiti del resort faranno prima del rientro.



Un modo concreto per rassicurare i viaggiatori sulla propria e altrui negatività, oltre a evitare loro gran parte delle procedure burocratiche e sanitarie per gli spostamenti. I voli Neos inizieranno a partire da sabato 27 marzo da Milano Malpensa – il sabato successivo anche da Verona – per Tenerife e Fuerteventura.



Le strutture selezionate saranno di Alpitour e Francorosso, rispettivamente il Jacaranda e l’H10 Costa Adeje Palace a Tenerife e l’Occidental Jandia Playa e il Barcelò Castillo Beach Resort a Fuerteventura. Se la procedura avrà successo, l’obiettivo del Gruppo è di replicare il modello anche in altre mete ritenute idonee, come le Maldive, Madagascar, Zanzibar, Repubblica Dominicana, Mar Rosso, Messico e altre destinazioni ormai irraggiungibili da un anno.