Un futuro anche nei collegamenti passeggeri tra Italia e Stati Uniti per Neos? L’ipotesi è stata rilanciata da Oltreoceano e arriverebbe dalla richiesta fatta al Dipartimento dei Trasporti americano per ottenere i diritti nei voli verso gli States.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, la domanda porterebbe data 5 marzo e non avrebbe nessuna specifica su quali rotte nel dettaglio potrebbero essere programmate. Si tratterebbe di una domanda generica per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra le due sponde dell’oceano.



Sulla direttrice per il futuro ci sono buone prospettive una volta che la pandemia cederà il passo e le previsioni sono di una rapida crescita della domanda, verosimilmente dal prossimo anno. Inoltre nei voli tra Italia e Stati Uniti esiste anche il vuoto lasciato dall’uscita di scena di Air Italy e lo stop ai voli a lungo raggio low cost operati da Norwegian da Roma Fiumicino.