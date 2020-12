di Amina D'Addario

La vacanza organizzata è la "risposta" per tornare a viaggiare in sicurezza. Parola di Aldo Sarnataro (nella foto), direttore commerciale di Neos, che, in occasione di un webinar organizzato dall'aeroporto di Olbia, ha puntato l'attenzione sugli sforzi fatti dalla filiera turistica.



"Oggi abbiamo gli strumenti per definire un protocollo sicuro e per dare tranquillità alle istituzioni. Lo abbiamo dimostrato quest'estate, quando - ha spiegato Sarnataro - abbiamo messo in atto procedure di controllo su tutte le strutture e le destinazioni che abbiamo potuto operare con risultati molto positivi".



Per quanto riguarda le operazioni di Neos in vista dell’estate 2021, Sarnataro ha anticipato che il vettore di casa Alpitour si prepara a intensificare gli impegni sulla Sardegna. “Stiamo pianificando un raddoppio della capacità da Malpensa e un aumento della capacità verso Olbia, che la scorsa estate è stata la destinazione che ha risposto meglio e dove - ha aggiunto - abbiamo molte camere a livello di gruppo”.