Anche Malpensa debutta sui voli internazionali Covid free con il Milano-Nanchino di Neos

Porta la firma di Neos il primo volo Covid free internazionale decollato dall’aeroporto di Malpensa. Si tratta del collegamento che la compagnia del Gruppo Alpitour effettua su Nanchino, in Cina.

Quello di Neos è attualmente l’unico volo diretto tra Italia e Cina e la compagnia ha deciso di aumentare il livello di sicurezza per il personale navigante e per i passeggeri con un terzo tampone rapido durante il check in in aggiunta al tampone molecolare e al test sierologico, richiesti dalla normativa cinese.



L’ulteriore step inserito in fase di check-in è stato deciso in seguito alla raccomandazione del Consolato Generale Cinese e l’Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina (Caac).



“Questo primo volo covid free è decollato pieno – si legge in una nota -, esattamente come quelli effettuati da Neos in questi mesi da e verso la Cina: il trend sottolinea l’importanza strategica della tratta, essenziale al tessuto economico di entrambi i Paesi. Da quando è stato ripristinato il collegamento a inizio luglio, sono stati realizzati infatti 58 voli con aeromobili 787 Dreamliner di ultima generazione, ognuno dei quali al massimo della capacità prevista dalla normativa vigente: il 75%, ossia 269 passeggeri a bordo”.