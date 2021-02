È nata dallo sforzo collettivo degli albergatori di Tenerife una nuova compagnia aerea che avrà lo scopo di garantire la connettività tra il Vecchio Continente e le Canarie. Si chiama Canarian Airways e, secondo quanto si apprende da preferente.com, inizierà a operare dalla seconda metà di giugno.

La compagnia aerea sarà basata all’aeroporto di Tenerife Sud e disporrà di una capacità di 144 passeggeri.



Alla guida del vettore made in Canarie Jorge Marichal, presidente di Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) e, nel ruolo di ceo, Óscar Trujillo.



La vendita delle prime rotte potrebbe avere inizio nel prossimo mese di marzo per destinazioni come Madrid, Barcellona, Vigo e Bilbao, Glasgow, Cardiff e Berlino.