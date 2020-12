easyJet Holidays programma viaggi in Tunisia, Spagna e Grecia per l’estate 2021

Il vaccino fa sperare in una rapida ripartenza dei viaggi internazionali. Nel Regno Unito gli operatori iniziano così ad armarsi e ad ampliare il raggio d’azione in vista della primavera 2021, guardando con maggior fiducia al Mediterraneo e al Nord Africa.

Come si legge su Travel Mole, easyJet Holidays avrebbe già aggiunto all’offerta nuove proposte verso Tunisia, Ibiza e Kos, con collegamenti da Manchester e Luton.



Le prime partenze sono previste per la fine di marzo, nel caso dei viaggi verso l’isola greca di Kos; e a partire dal 3 maggio per i viaggi in Tunisia.