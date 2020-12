easyJet posticipa le acquisizioni da Airbus per risparmiare cash

Il prezzo delle azioni di easyJet alla Borsa di Londra è salito alla notizia che la compagnia aerea ha deciso di ritardare la consegna di altri 22 aeromobili per risparmiare cash, dal momento che la crisi da coronavirus continua a frenare la domanda di viaggi.

Il vettore ha dichiarato questa mattina alla London Stock Exchange che rinvierà fino al 2027 le consegne di Airbus previste a partire da ottobre del prossimo anno, spostando in tal modo le tempistiche di consegna di 15 macchine, previste dal 2022 al 2024.



Di conseguenza nel 2021 easyJet non prenderà nessun nuovo Airbus, mentre nel 2022 ne avrà in più otto, altri sette nel 2023 e 18 nel 2024.

“Quest’ultimo emendamento al nostro accordo di lunga data con Airbus – spiega a TravelMole il ceo Johan Lundgren – riflette la grande flessibilità della flotta di easyJet, ancora più preziosa in un periodo di massima incertezza come questo”.