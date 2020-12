Logitravel, accordo con il Gruppo Piñero: nasce un nuovo tour operator

Grandi manovre in terra di Spagna per superare l crisi facendo leva su tecnologia e prodotti dinamici. A firmare il nuovo matrimonio del settore turistico sono il Gruppo Piñero e Logitravel, che hanno siglato una joint venture tramite l’unione di Smytravel, tour oeprator online di Logitravel Group, e Soltour, tour operator inegrato nel Gruppo Piñero.

L’alleanza consentirà a entrambe le entità di far convergere sotto la stessa bandiera il prodotto specializzato di Soltours con la tecnologia innovativa di Smytravel, dando vita a un grande tour operator in grado di proporre pacchetti dinamici per un’ampia gamma di destinazioni nel mondo.



Digitalizzazione e pacchetti dinamici

“Questa alleanza - spiega a Preferente Encarna Piñero, ceo del Grupo Piñero - si sposa perfettamente con il nostro fermo impegno nei confronti di asset strategici per noi come la digitalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità. Una mossa per rispondere alle nuove richieste del mercato, che vanno nella direzione di una tecnologia sempre più avanzata”.



“Soltour - spiega Javier Andrés, coproprietario e membro della famiglia fondatrice del Gruppo Logitravel - ha una vasta gamma di prodotti in Spagna e nei Caraibi, che si aggiungeranno al nostro ampio catalogo di prodotti dinamici verso destinazioni in tutto il mondo, avvalendosi della tecnologia turistica che da semre caratterizza Logitravel Group. Daremo vita a un nuovo player di rilevanza internazionale nel comparto”.



La nuova joint venture sarà presieduta da Encarna Piñero, ceo di Grupo Piñero, mentre Tomeu Bennassar ne sarà l'amministratore delegato.