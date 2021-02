Arriva il Luton Express: a Londra in 30 minuti

di Livia Fabietti

Dopo il Gatwick Express e l'Heathrow Express arriva anche il Luton Airport Express ovvero il treno no stop gestito dalla East Midlands Railway che, stando a quanto riporta travelmole.com, entrerà in servizio a partire da maggio collegando l'aeroporto di Luton (operano su questo scalo alcune delle più importanti compagnie aeree low cost come Ryanair, Easyjet e Wizz Air) con Londra. Il tutto in soli 30 minuti. Non sono previste fermate intermedie.

Il collegamento sarà attivo nei giorni feriali con corse ogni mezz'ora dalle 6.00 alle 22.00. Sono inoltre previsti servizi extra in fascia notturna.