Royal Caribbean estende il programma ‘Cruise with Confidence’

Royal Carribbean Group ha deciso di allungare la validità del programma ‘Cruise with Confidence’. Per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 novembre 2020 gli ospiti hanno la possibilità di annullare la crociera fino a 48 ore prima della partenza, ricevendo un credito completo della tariffa pagata per una crociera futura fino ad aprile 2022 e, per Celebrity Cruises, fino al 4 maggio 2022.

Le opzioni per la clientela

La compagnia di crociere continuerà inoltre a offrire ai suoi clienti le opzioni ‘Miglior prezzo garantito’ e ‘Lift and Shift’.

Per quanto riguarda il 'Best Price Guarantee' gli ospiti possono scegliere di modificare il prezzo e l’offerta promozionale sulla loro prenotazione fino a 48 ore prima della partenza.



‘Lift and Shift’, invece, è ideale per i passeggeri che desiderano spostare i propri programmi di viaggio al 2021. È valida fino al 30 novembre 2020 e consenta gli ospiti di bloccare la tariffa della crociera facendo slittare il viaggio per lo stesso tipo di itinerario, lunghezza di navigazione, categoria di cabina il prossimo anno.



Le prenotazioni per il 2021 possono slittare al 2022 solo fino alla data del 30 aprile 2022 (4 maggio per Celebrity).

“Una politica - spiega Richard Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group - che offre ai nostri ospiti la maggiore libertà e flessibilità possibili, mettendoli nella condizione di programmare nuove partenze e rimandare quelle attuali fino al 2022”.