Crociere: gli Usa estendono lo stop a fine ottobre

Per la ripresa delle crociere negli Stati Uniti bisognerà attendere ancora. La nuova deadline è stata fissata al 31 ottobre, ma la data appare tutt’altro che definitiva.

Anche perché in prima istanza lo US Centers for Disease Control and Prevention aveva intenzione di portare la data fino a metà febbraio, ma poi un intervento diretto della Casa Bianca ha fatto optare per un rinvio più breve.



Secondo i dati del Cdc, sulle navi da crociera passate nelle acque statunitensi si sono registrati ancora focolai di Covid e si teme che un riavvio del settore possa aumentare la diffusione dell’epidemia tra il pubblico americano.