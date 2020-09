La Queen Elizabeth di Cunard tornerà nel Mediterraneo nel 2021

La Queen Elizabeth, l’iconica nave della Cunard, tornerà nel Mediterraneo dopo 7 anni di assenza. La compagnia di crociere ha infatti annunciato il programma per il 2021, che inizierà in Europa per poi concludersi in Asia e Australia.

Il debutto è previsto per il mese di aprile, quando la Queen Elisabeth salperà da Southampton per itinerari da 14 giorni; la nave poi si sposterà in direzione Barcellona da dove partiranno crociere verso la riviera francese, la costa occidentale dell’Italia, Corsica e Palma di Maiorca.



L’anno della Queen Elisabeth si completerà poi, dopo l’attraversamento del Canale di Suez, con Singapore e Melbourne. Negli itinerari proposti sono previste anche delle tappe overnight in alcune città come Amsterdam, Copenhagen, Lisbona, Rotterdam, Singapore e Auckland.