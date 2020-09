Royal Caribbean svela i piani per l’estate 2021: Europa e Caraibi nel mirino

di Oriana Davini

Non si hanno ancora certezze sui piani invernali di Royal Caribbean, ma paradossalmente sappiamo invece quale sarà l'offerta per l'estate 2021.

La compagnia ha infatti alzato il velo sulla programmazione per la prossima stagione calda e dopo aver riorganizzato la propria presenza sul mercato italiano, si prepara a una presenza più forte in Europa e ai Caraibi con un programma più vario di itinerari.



L'Italia giocherà un ruolo centrale con il debutto europeo di Odyssey of the Seas, che partirà da Roma con la crociera inaugurale di stagione.



Adventure of the Seas offrirà invece crociere brevi nel Mediterraneo, con partenza da Barcellona e tappe anche a La Spezia e Roma, Ajaccio, Nizza, Marsiglia, Palma e Ibiza. Jewel of the Seas navigherà in Nord Europa, tenendo come homeport Barcellona e Amsterdam.



Diverse le navi posizionate ai Caraibi con itinerari variegati per tragitto e durata. Sul fronte opposto, Royal si prepara a una stagione importante da vivere in Alaska, con quattro navi posizionate.