Carnival vende altre due navi e rinvia le partenze di quattro unità

Due navi in vendita e un nuovo rinvio per l’inizio delle crociere di ben quattro navi della flotta. Arrivano nuovi drastici provvedimenti per Carnival Cruise Line, che sconta il prolungamento dell’emergenza in gran parte degli Stati Uniti, con il conseguente crollo della domanda per le crociere.

Sul mercato sono finite la Fascination e la Imagination, entrambe della classe Fantasy, che fanno parte di quell’elenco di navi più vecchie che il gruppo aveva indicato come unità da fare progressivamente uscire dalla flotta per ottimizzare i costi.



Per quanto riguarda invece le restanti quattro navi della classe Fantasy, la ripartenza è stata fissata tra i mesi di marzo e maggio del prossimo anno, quando si spera che il mercato inizia a ripartire.