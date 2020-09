Nave da crociera vendesi: è la Holiday di Carnival

Se comprarsi uno yacht non basta, questo mese è disponibile sul mercato un’intera nave da crociera. Secondo quanto riporta Travel+Leisure, infatti, il broker di navi CW Kellock & Co ha a disposizione la Holiday, gigante dei mari varato nel 1985 per Carnival.

La nave era già passata dalle mani di Carnival a quella di Cruise & Maritime Voyages, per la quale aveva navigato sotto il nuovo nome di Magellan; ma la società ha chiuso a causa del Coronavirus lasciando la nave senza padrone.



Da qui la messa in vendita. Non pare ci sia una cifra di base per le offerte, ma sicuramente sarà di svariati milioni. Per presentare la propria offerta c’è tempo fino al prossimo 19 ottobre.