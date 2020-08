Il Gruppo Carnival prolunga la sospensione delle crociere in Asia e Australia

Diversi brand del Gruppo Carnival Corporation hanno programmato di posticipare la partenza delle crociere in Australia e Asia.

In quest’ottica Carnival Cruise Line e P&O Cruises Australia riprenderanno le operazioni dal 2 dicembre, mentre Princess Cruises punta a una ripresa il 12 dicembre.



Come riportato da TTG Media, sono state spostate quindi al 2 dicembre le partenze di Carnival Spirit e Carnival Splendor, precedentemente sospese fino al 29 ottobre. "Carnival riprenderà le crociere quando sarà il momento giusto e lo farà con misure sanitarie potenziate sviluppate in collaborazione con autorità governative, esperti di sanità pubblica, porti di scalo locali e Clia", si spiega in una nota.



P&O Cruises Australia ha segnalato che la ripartenza dal 2 dicembre interesserà le crociere a bordo di Pacific Adventure, Pacific Explorer, Pacific Dawn e Pacific Aria. Il presidente Sture Myrmell ha affermato che “la società non è ancora pronta per tornare a navigare. Continueremo a monitorare la situazione con i governi e gli esperti di salute pubblica. Restiamo fiduciosi che l'inizio dell'estate 2021 porterà nuove opportunità per l'intera industria dei viaggi e del turismo, che contribuisce così tanto a molte economie regionali in Australia. Nel frattempo, stiamo cercando di fornire agli ospiti la massima certezza possibile e flessibilità in merito alle prenotazioni mentre aspettiamo tutti il giorno in cui le crociere riprenderanno”.



Princess Cruises, nel frattempo, ha prolungato la sua pausa nelle operazioni di crociera fino al 12 dicembre relativamente alle crociere in tutta l'Australia e la Nuova Zelanda.