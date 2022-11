Ita Airways, in arrivo 1.250 nuove assunzioni per il vettore

A Ita Airways servono circa 1.250 nuovi dipendenti, fra piloti e assistenti di volo. Il piano per l’assunzione di nuovo personale è emerso dall’incontro dell’amministratore delegato del vettore, Fabio Lazzerini, con i sindacati di categoria e le associazioni dei naviganti svoltosi ieri, durante il quale i rappresentati dei lavoratori hanno richiesto di adeguare i salari alle tabelle contrattuali e di rispettare gli impegni presi sulle assunzioni dei dipendenti in cassa integrazione della ex Alitalia.

Temi che saranno affrontati, si legge sul Sole 24 Ore, nei due tavoli che si apriranno questo mese su tematiche contrattuali-salariali e sulle tematiche operative-gestionali.



L’arrivo in flotta di 39 nuovi aeromobili porterà la flotta a 96 aerei nel 2023 con un aumento di necessità di 350 piloti e 900 assistenti di voli. Nel contempo verrà aumentata del 73% la capacità in termini di posti offerti per km, sulle rotte di lungo raggio si prevede un aumento del 107% rispetto al 2022. L’iniezione di 400 milioni di risorse pubbliche deliberata dalla scorsa assemblea, attese entro il mese di novembre, consentirà di esercitare l’opzione sull’acquisto dei nuovi aerei: dovrà essere versata una prima tranche da 50 milioni.



Intanto, alla prossima riunione del cda verranno distribuite le deleghe: al neo presidente verranno attribuite le deleghe operazioni strategiche (la vendita), il settore finance, le deleghe in materia di strategia, su comunicazione e rapporti istituzionali. Fabio Lazzerini come a.d. si occuperà dell'operatività dell'azienda e della gestione del personale (delega che non aveva in precedenza, mentre aveva il 50% della comunicazione). Con il nuovo board il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è convinto di poter dare un nuovo impulso alla vendita della compagnia.